Il Frosinone giocherà a Torino la prima gara del prossimo campionato: la decisione arriva dopo quanto accaduto durante i play off di B

E’ ufficiale: il Frosinone giocherà a Torino la prima partita casalinga della Serie A Tim 2018/2019. La gara con il Bologna di Filippo Inzaghi, dunque, sarà disputata a porte chiuse allo Stadio Olimpico Grande Torino. A comunicarlo è stata la Lega Serie A, che punisce i ciociari dopo quanto accaduto durante i play off di B giocati allo Stadio Stirpe contro il Palermo, quando giocatori e tifosi gialloblu avevano lanciato palloni in campo negli ultimi minuti della partita, per rallentare la ripresa del gioco e quindi favorire la squadra di casa.