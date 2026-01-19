Fullkrug Milan, il corazziere scelto da Allegri: ecco perché è il rompighiaccio indispensabile che mancava ai rossoneri

Fullkrug Milan, il corazziere voluto da Allegri: perché il tedesco è diventato il rompighiaccio decisivo che mancava ai rossoneri

Le prime impressioni, nel calcio come nella vita, spesso ingannano. L’arrivo di Niclas Füllkrug al Milan a fine dicembre era stato accolto con scetticismo, complice l’etichetta del giocatore “di ritorno” e lontano dai canoni del glamour internazionale. Eppure, come accaduto con Modric mesi prima, il campo ha ribaltato ogni pregiudizio. Il gol decisivo contro il Lecce ha certificato ciò che Allegri sosteneva da tempo: il tedesco è un’arma di pura efficacia, capace di incidere quando la partita si incastra.

Il Milan aveva bisogno di un profilo così: fisico, pragmatico, in grado di trasformare un pallone sporco in un gol pesante. Füllkrug ha colmato una lacuna evidente, offrendo quella presenza in area che mancava per scardinare difese chiuse e avversari organizzati. L’operazione che lo ha portato in rossonero è stata un colpo di tempismo e competenza: prestito gratuito, diritto di riscatto a 5 milioni, un affare costruito con lucidità mentre le rivali erano ancora ferme ai brindisi di Capodanno. Una scelta che smentisce le accuse di “braccino corto” e conferma la capacità della dirigenza di intervenire con intelligenza senza compromettere i conti.

Oltre ai centimetri, però, Füllkrug ha portato entusiasmo e dedizione. Ha giocato e segnato nonostante un infortunio al piede, conquistando San Siro con spirito di sacrificio e leadership. Con il Milan secondo in classifica e pienamente in corsa, il suo contributo sarà fondamentale nel rush finale. Se continuerà così, il riscatto dal West Ham sarà una semplice formalità, preludio a un contratto fino al 2027. Non sarà un volto da copertina, ma è l’uomo di sostanza che sta trasformando lo scetticismo iniziale in ambizione concreta.

