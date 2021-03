Furia Roma contro la Lega: richiesto lo spostamento del match contro il Napoli

La Roma è infuriata con la Lega Serie A per aver concesso lo spostamento di Juve-Napoli: richiesto il rinvio del match contro gli azzurri

Guerra aperta. La Roma contro la Lega perché accusata di favorire il Napoli, con la Juve convitato di pietra nella situazione. In ballo, manco a dirlo, c’è un posto in Champions e la relativa pioggia di milioni.

Come spiega La Gazzetta dello Sport il caso nasce per il rinvio del match tra la squadra di Pirlo e quella di Gattuso, calendarizzato per mercoledì 17 marzo e poi – per accordo tra le società – spostato al 7 aprile. Visto che il 21 marzo, è in programma all’Olimpico proprio Roma-Napoli, ieri l’a.d. giallorosso Guido Fienga ha inviato una dura lettera alla Lega di A per contestare la decisione, perché la squadra di Fonseca giocherà giovedì a Kiev e quindi avrà poco tempo per recuperare, mentre i partenopei riposeranno.

Secondo la Roma la scelta è «priva di giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario del Napoli… consentendogli maggior tempo di preparazione per la sfida successiva ed un risparmio dei suoi calciatori (alcuni sotto diffida)». Perciò, secondo Fienga, la decisione è assunta «con il solo intento di fornire un ingiusto quanto pacifico vantaggio al Napoli a discapito del- la Roma, con evidente condizionamento del rego- lare esito del campionato». Il club chiede «provvedimenti correttivi», altrimenti si riserva «ogni azione a tutela… nelle sedi opportune». Come fare per far tornare il sereno? Per la Roma, posticipare a data da destinarsi la sfida col Napoli (in programma domenica 21 marzo). Impresa difficile. Lo slittamento al lunedì è complicato per via delle nazionali, così come lo sarebbe rimettere in pista Juve e Napoli per mercoledì. Morale: è guerra aperta. E lo conferma anche la telefonata dai toni duri che lo stesso Fienga ha fatto a De Siervo, a.d. della Serie A, e a Butti, «Head of Competitions». Secondo la Roma, anch’essi avrebbero convenuto sullo svantaggio, ma questo non ha placato il club.