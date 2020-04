Futuro Coutinho, l’agente: «Tutto è possibile»

Kia Joorabchian, agente di Philippe Coutinho, ha fatto chiarezza in merito al futuro dell’esterno brasiliano:

Kia Joorabchian, agente di Philippe Coutinho, ha parlato del futuro dell’esterno brasiliano: «Non ho alcuna preferenza per il suo futuro, io non provo a spingere nessuno dei miei giocatori verso una squadra piuttosto che un’altra. Tutto è possibile dunque, anche per Coutinho».

«Quali saranno le condizioni economiche di tutti i club, Barcellona e società di Premier comprese, alla fine di questa pandemia?».