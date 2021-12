Futuro di Quagliarella in dubbio: tra contatto e patto con la Sampdoria

Il futuro di Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, è ancora in bilico: il punto

Tra le cose che saltano più all’occhio in questo inizio di stagione della Sampdoria, c’è il rendimento decisamente sotto tono di Fabio Quagliarella, attaccante e capitano blucerchiato. Il centravanti, infatti, tra campionato e Coppa Italia ha siglato appena tre reti in questo inizio di stagione, di cui due su rigore. Non segna su azione dall’esordio stagionale contro l’Alessandria e in campionato ha trasformato soltanto il penalty contro l’Udinese.

Inoltre, questa è la sua peggior partenza di sempre, al pari soltanto della sua prima stagione in Serie A e di quella 2011/12, dove però alto le prime dieci partite per infortunio. Le ultime uscite del Doria hanno confermato che il posto da titolare è ormai proprietà della coppa Gabbiadini-Caputo, ma nell’ultima partita l’ingresso del numero ventisette blucerchiato ha cambiato l’inerzia della gara. Ed è proprio partendo da quest’ultimo spezzone che Quagliarella si giocherà il futuro.

