Rinnovo Ibra, il futuro al Milan è legato alle sue condizioni: le ultime

Rinnovo Ibra, addio o conferma al Milan: decide il ginocchio. Le ultime sul futuro del centravanti svedese

Il futuro di Ibra è ancora incerto: rinnovo o addio al Milan? Difficile saperlo, ma molto dipenderà dalle condizioni dell’attaccante svedese.

Tra una settimana sarà previsto un incontro per decidere il futuro in rossonero, anche se il ginocchio non lascia tregua a Ibra. Le ipotesi di una nuova operazione potrebbero essere poco percorribili e continuare con i dolori darebbe un contributo minore rispetto al suo effettivo valore. Il futuro di Ibra è tutto da decidere e dovrà farlo lui stesso per capire se continuare o dire addio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.