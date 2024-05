Futuro Pioli, clamoroso inserimenti dall’estero: prima la risoluzione col Milan

Il futuro di Stefano Pioli è tutto da scrivere: prima la risoluzione col Milan, poi c’è un’offerta dall’estero

Dalla Turchia parlano di un reale interessamento da parte del Fenerbahce per l’allenatore parmigiano, dove troverebbe una vecchia conoscenza come Rade Krunic, salutato a fine gennaio durante il mercato invernale. Poi ci sono le piste italiane da tenere in grande considerazione.

Pioli, infatti, è nella short-list di Aurelio De Laurentiis per il dopo Calzona, ma potrebbe essere anche nel mirino dell’Atalanta in caso di addio di Gasperini o anche per il Bologna dovesse salutare Motta. Lo scrive Tuttosport.