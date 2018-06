L’Europa ha scoperto Milan Skriniar: è proprio il caso di dirlo dopo una prima stagione con l’Inter davvero da applausi

Qualcuno storse il naso quando Piero Ausilio si presentò in casa Inter con Milan Skriniar, pagandolo 23 milioni di euro più bonus. Un’estate dopo l’opinione pubblica ha totalmente cambiato idea a riguardo, rendendosi conto di trovarsi davanti ad uno dei, potenzialmente, migliori difensori al mondo. Ecco perchè le offerte, di certo, non mancheranno ma il club neroazzurro non ha affatto voglia di privarsene. L’agente del centrale difensivo, intanto, ne ha parlato a sport.aktuality.sk:

«E’ già successo che club e calciatori, in passato, dichiarassero che avrebbero continuato insieme, ma a decidere è soltanto il calciomercato. Il mio assistito è felice all’Inter, dove ha disputato una stagione fantastica ed è amato dai tifosi. Non siamo nella condizione di battere i pugni sul tavolo, chiedendo di andare via. Abbiamo ricevuto delle offerte dalle migliori 5 squadre del mondo però la nostra posizione non è quella di voler andar via ad ogni costo. L’unica possibilità per far sì che ciò avvenga è che arrivi un’offerta che faccia di Skriniar il difensore più pagato al mondo, a patto che vada a giocare in un club che possa garantirgli continuità».