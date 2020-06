Futuro Werner, il Lipsia: «Non possiamo fare nulla» – VIDEO

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, apre all’addio di Timo Werner: Inter e Liverpool alla finestra – VIDEO

Inter e Liverpool sono a caccia di Timo Werner in vista della prossima stagione. La valutazione dell’attaccante frena le pretendenti, ma l’apertura dell’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann lascia presagire un futuro certo per il tedesco.

«Non c’è nulla che possiamo fare. Timo sa cosa ha qui e il tipo di rapporto che abbiamo ma un giocatore deve trovarsi a suo agio per rendere al meglio e, se così non fosse, allora non sarebbe corretto continuare a forzare la mano. In fondo, parliamo della sua vita ed è giusto che sia lui a decidere», ha detto Nagelsmann.