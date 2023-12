Villarreal, paura per Gabbia: colpo violento e fuori in barella

Paura per Gabbia in Rennes-Villarreal: il difensore in prestito dal Milan è dovuto uscire in barella con la testa immobilizzata

Il classe ’99 ha perso i sensi in seguito ad una ginocchiata involontaria presa da Raul Albiol, è stato rapidamente rianimato e poi trasportato fuori dal terreno di gioco. Gioco fermo per qualche minuto con attimi di paura nella gara di Europa League.