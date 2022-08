Galatasaray Icardi, l’argentino è il primo obiettivo per l’attacco: le ultime

Il Galatasaray è pronto a fare sul serio per portare Mauro Icardi in Turchia: proposta contrattuale importante in vista

Secondo quanto riportato dai quotidiani questa mattina in edicola, la situazione dell’argentino del Psg potrebbe presto chiudersi con il suo arrivo in Turchia. La società ha pronta un’offerta importante. Si aspetta la decisione dell’attaccante cercato anche dal Monza nelle ultime settimane.