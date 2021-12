Galatasaray, Lazio a rischio per Terim: in ospedale per problemi gastrointestinali

Galatasaray, Terim ricoverato in ospedale per problemi gastrointestinali. A rischio la sua presenza contro la Lazio

Il Galatasaray a Roma senza Terim? Come comunicato dalla società, l’allenatore è stato ricoverato in ospedale lunedì, per un problema gastrointestinale che lo tormentava da qualche giorno. La sua presenza contro la Lazio, quindi, è più in bilico che mai.

COMUNICATO – «Il nostro tecnico Fatih Terim è stato trasferito in ospedale ieri pomeriggio a causa di un problema che ha riscontrato negli ultimi tre giorni al sistema gastrointestinale. Il nostro allenatore, che nelle ultime 24 ore si è sottoposto a vari controlli e accertamenti presso la sede di Vadi Istanbul del Liv Hospital, uno dei nostri ospedali sponsor, è andato oggi a guidare la squadra con un permesso speciale di due ore da parte dei medici».