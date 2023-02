Si sta parlando insistentemente del futuro di Zaniolo al Galatasaray e a tal proposito è arrivato anche l’indizio social

Il centrocampista ha messo like ad un post del Galatasaray, che esultava per il gol di Mertens. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura della trattativa.