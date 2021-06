Galles Danimarca, la Johan Cruijff Arena omaggia Eriksen – FOTO

La sfida tra Galles e Danimarca alla Johan Cruijff inaugura gli ottavi di Euro2020. Prima del fischio d’inizio il capitano dei gallesi Gareth Bale ha voluto omaggiare Christian Eriksen.

Il giocatore del Tottenham ha regalato una maglia della sua nazionale con il nome e il numero del centrocampista dell’Inter. In seguito foto commemorativa insieme a Simon Kjaer e alla terna arbitrale.

Wales send their best wishes to Christian Eriksen ❤️#EURO2020 pic.twitter.com/xWE6YsjO28

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021