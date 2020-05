Galles, sospeso il campionato: storica vittoria dei Connah’s Quay Nomads

La Federcalcio del Galles ha dichiarato sospeso definitivamente il campionato: vittoria del titolo ai Connah’s Quay Nomads

In Galles è stato ufficialmente dichiarato concluso il campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. Il titolo è stato assegnato ai Connah’s Quay Nomads, primi in classifica nel girone degli spareggi per la vittoria finale.

È finita l’egemonia dei News Saints, vincitori degli ultimi otto campionati. La squadra allenata da Mark McGregor parteciperà così ai preliminari della prossima edizione della Champions League.