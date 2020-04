Galliani: «Chi rischia di retrocedere non vuole tornare a giocare»

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, sul futuro del calcio giocato. Le sue parole

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, oggi a.d. del Monza, formazione di Serie C, ha parlato a Radio 24 dicendo la sua sulla possibile ripresa dei campionati: «Il calcio a porte chiuse è terribile ma garantisce ai club di non fallire».

«Coloro che non vogliono tornare a giocare sono solo quelli che rischiano di retrocedere. Se ci fermiamo i club italiani, che sono SpA, perderanno 700 milioni di euro, senza dimenticare i soldi delle pay tv perché quelli versati sono versati in percentuale alle partite giocate e potrebbero quindi chiedere dei soldi indietro. Ripresa? Non spetta a noi, spetta al Governo dare delle risposte».