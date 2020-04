Galliani: «Ibrahimovic al Monza non è più pensabile»

L’amministratore delegato del Monza Galliani ha parlato della possibilità di vedere Ibrahimovic in biancorosso

Adriano Galliani ha accantonato il sogno di vedere Zlatan Ibrahimovic vestire la maglia del Monza nel corso della prossima stagione, ora che l’addio al Milan sembra essere prossimo: «Non è più pensabile, ho bloccato ogni operazione per il Monza non sapendo bene come sarà il panorama futuro, potrei ridurre gli investimenti».

«Mi chiedo che Serie A potremmo trovare in caso di promozione nel 2021. Quanto varranno i diritti tv del prossimo triennio? Temo che i ricavi saranno molto inferiori», ha ammesso l’amministratore delegato ai microfoni del Corriere della Sera.