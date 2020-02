L’amministratore delegato del Monza Galliani prefigge gli obiettivi societari: «Vogliamo la Serie A nel 2021»

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato degli obiettivi societari: «Il traguardo è essere in Serie A nel 2021. Comprare il Monza è stata una scelta dettata dal cuore, puramente romantica».

«Sono stato al Monza per 10 anni, poi sono andato in prestito al Milan per 31», ha concluso il dirigente sulle colonne del NY Times.