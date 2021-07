Galliani: «Ricorso per il caso Salernitana? Tocca al Benevento. Su Brocchi...»

Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole.

MILAN – «Quali errori sono stati fatti nel calcio? Non sono stati fatti errori. Florentino Perez mi dice sempre ‘questo è il calcio’. Abbiamo fatto un campionato per andare su, la partita in cui ci sono stati errori è stata quella di Cittadella. Alla 38esima giornata potevamo ancora andare su, io ho le mie teorie. Ricordando il Milan con Liverpool ha giocato meglio a Istanbul che ad Atene».

BROCCHI – «È stato massacrato dai media locali, ma ha vinto un campionato di C e ha sfiorato la serie A. È reduce da un buon percorso. Abbiamo pensato molto e abbiamo scelto il cambio tecnico, ma senza dare colpe specifiche a Brocchi. Può essere colpa di chiunque, ma dico sempre che per vincere ci servono le tre componenti del calcio: società, allenatore e giocatore. Stroppa fa giocare molto bene le sue squadre, ci divertiremo per il gioco e spero per i risultati. Ho il Monza nel cuore, è la quarta promozione che manco, non sono un neofita. La passione è inalterata».

CASO SALERNITANA – «Tocca al Benevento. Non si fanno cose avventate, io mi sono agitato ma sono stato stoppato dal nostro avvocato, mi ha fatto vedere le carte federali e non ci sono dubbi. Se la Salernitana non dovesse farcela, ma gli auguro di poter andare in A, andrà il Benevento. Sono le regole, basta leggerle».

RIBERY E BOATENG – «È stato Boateng a farmi parlare con Ribery visto che lo conosce. Mario probabilmente andrà in Turchia, gli facciamo tutti gli auguri del caso. Dobbiamo cercare degli under in questo momento qui, se non ci sarà Frattesi dovremo trovare una mezzala importante. Vogliamo trattenere Dany Mota, faremo il possibile per tenerlo. So quali attaccanti piacciono a Giovanni, cercheremo di accontentarlo. Ora vedremo cosa succederà con Pirola. Sabato partiremo per Ronzone, avrà a disposizione tutti i giocatori e cercheremo di fare una campagna acquisti in accordo con l’allenatore»