Galliani verso il ritorno al Milan: accordo vicino, ma prima serve questo passo

Galliani verso il ritorno al Milan dopo anni: l’accordo adesso è vicino, ma prima serve questo passo. Le ultimissime

Come recitava Antonello Venditti, “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Nel calcio, questo adagio sembra pronto a concretizzarsi con un clamoroso ritorno: Adriano Galliani, storico dirigente del Milan dal 1986 al 2017, sarebbe vicino a rientrare a Milanello dopo oltre sette anni di assenza.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’accordo di massima con il proprietario rossonero Gerry Cardinale e l’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani sarebbe già stato raggiunto. L’ostacolo principale resta la cessione del Monza, club che Galliani ha guidato in un’ascesa straordinaria dalla Serie C alla Serie A. Solo dopo il closing della trattativa per la vendita della società brianzola, il “Condor” potrà ufficialmente riabbracciare il Milan.

Un ritorno strategico per il futuro rossonero

L’eventuale rientro di Galliani si inserirebbe in un contesto di profondo rinnovamento societario. Il Milan ha già annunciato due innesti di peso: Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio noto per la sua abilità nello scouting internazionale, e Massimiliano Allegri, allenatore vincente con cinque scudetti alla Juventus e già tecnico rossonero dal 2010 al 2014, con cui vinse il campionato 2010/11.

La presenza di Galliani, con la sua esperienza trentennale, il fiuto per le trattative e la rete di contatti a livello globale, rappresenterebbe un valore aggiunto inestimabile. L’ipotesi più accreditata lo vedrebbe come consigliere speciale o dirigente di alto profilo, un ruolo di “tutor” per supportare i nuovi vertici nella gestione sportiva e commerciale.

Tradizione e know-how per tornare ai vertici

Il ritorno di Galliani non sarebbe solo un’operazione di mercato, ma un segnale forte: il Milan vuole puntare su competenza, tradizione e identità. L’obiettivo è chiaro: riportare il club a competere stabilmente per lo scudetto e per traguardi europei di prestigio.

L’attesa tra i tifosi è palpabile. Per molti, rivedere Galliani a Casa Milan significherebbe rivivere un’epoca di successi, quella dei grandi colpi di mercato e delle notti di Champions League. Se la cessione del Monza andrà in porto, il ritorno del “Condor” potrebbe diventare realtà già nelle prossime settimane.