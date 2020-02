Garcia: «Addio Totti De Rossi? Serviva garbo diverso»

Il tecnico del Lione Garcia ha detto la sua sull’addio di Totti e De Rossi alla Roma: «Serviva garbo differente»

Rudi Garcia ha detto la sua sull’addio di Francesco Totti e Daniele De Rossi alla Roma: «Poteva essere diverso: fossi stato io l’allenatore avrei accompagnato certi campioni all’uscita con garbo differente. Credo che Daniele sarà un grande allenatore».

«Fonseca deve andare avanti con le sue idee. Il mio ottavo di finale contro la Juventus sarà una sfida anche per me: in giallorosso mi ero guadagnato la doppia sfida contro il Real Madrid, ma non me la fecero giocare perché venni esonerato. Eppure ero arrivato due volte secondo, più di quello che mi avevano chiesto», ha concluso l’ex allenatore giallorosso, ora al Lione, ai microfoni del Corriere dello Sport.