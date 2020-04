Garcia: «Balotelli tra i più forti che abbia mai visto, spero salvi il Brescia»

Nel corso della lunga chiaccherata con Sky Sport, l’allenatore dell’Olympique Lione Rudi Garcia ha parlato anche del suo rapporto con Mario Balotelli, oggi punta del Brescia. Ecco l’opinione del tecnico francese sull’italiano che ha avuto modo di allenare a Marsiglia.

«Mario difficile da gestire? L’ho sentito alcuni giorni fa. Lui e la sua famiglia stanno bene e sono a Brescia. Ho avuto un bel rapporto con lui. E’ una persona particolare, da scoprire, è un uomo con sentimenti profondi. Io gli ho detto subito cosa mi aspettassi da lui. Ovviamente è un giocatore di altissimo livello, sul piano individuale è uno dei più forti che abbia mai visto. Poteva fare meglio nella sua carriera, a volte ha sbagliato alcune cose. Preferisco tenermi il rapporto che ho con lui, è un uomo di qualità e da scoprire. Non è come la gente può pensare. Spero che possa far salvare il Brescia e che possa fare grandi cose nella sua carriera, perché per me ne ha ancora da fare».