Gasperini: «In questo periodo soffriamo molto sulle palle inattive; Maldini? Buon debutto, e sul cambio di De Ketelaere...»

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta subita dai bergamaschi contro il Bologna in Coppa Italia

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia dell’Atalanta contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Penso sia stata una partita bella, aperta, tra due squadre che cercavano entrambe di vincere. Chi segnava per primo aveva grandi possibilità, noi purtroppo siamo perdenti sulle palle inattive in questo momento, questa è una situazione che ci penalizza al di là della prestazione di alto livello come lo sono state le ultime».

COME GUDICA IL DEBUTTO DI MALDINI – «Bene, è arrivato da pochissimo, però ha avuto 2 o 3 spunti di qualità. Peccato perché ha avuto un’occasione per far gol subito, è un ragazzo che ci darà sicuramente una mano».

CAMBIO DE KETELAERE – «Non c’erano motivi particolari. In questo momento abbiamo solo lui e Retegui, perché Maldini è appena arrivato e Lookman è infortunato. Giochiamo ogni tre giorni, non si può pensare che possano giocare novanta minuti tutte le partite. Non possiamo assolutamente non ricorrere alla panchina, soprattutto in attacco, ma questo riguarda tutte le squadre. Con le cinque sostituzioni sono rari i casi in cui giocano tutte le gare».

MALDINI PUO’ DIVENTARE UNA RISORSA PER LA NAZIONALE – «Speriamo di poter dare un contributo per lui e per la Nazionale, ma il ragazzo è sano. Sono convinto che farà bene così come gli altri. Ci dispiace essere usciti da una competizione nella quale siamo andati avanti per tanti anni, però abbiamo il campionato dove siamo messi bene e la Champions che ci piace».