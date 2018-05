Gasperini: «Concentrati sulla Lazio senza fare conti»

Gian Piero Gasperini ha parlato di Lazio-Atalanta, match valido per la 36esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: «Bisogna giocare la partita al meglio delle nostre possibilità contro una squadra che sta giocando un ottimo campionato. All’andata avevamo giocato una partita molto bella, ma in questo momento non possiamo fare conti. Mancano tre partite e dobbiamo concentrarci solo su questa».

L’allenatore degli orobici continua: «La Lazio è una squadra forte, basta vedere che stagione ha giocato. Per noi sarà l’occasione di confrontarci contro una formazione che lotta per la Champions. In questo momento le motivazioni sono forti per entrambe. Petagna? Sta male, si opererà il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno terminato la stagione. Melegoni e Bastoni, invece, riprenderanno la prossima settimana. Voglio inserirli perché stanno giocando un’ottima stagione in primavera».