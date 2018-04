Gasperini deluso: «Siamo stati poco lucidi»

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Sampdoria, match terminato 2-1 in favore dei blucerchiati

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del match perso contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Abbiamo giocato una buona gara, ma non siamo stati molto lucidi. All’inizio abbiamo avuto delle opportunità, ma poi abbiamo regalato due reti. Si tratta di un’occasione persa, purtroppo dopo la vittoria di Udine eravamo un po’ sgonfi».

L’allenatore nerazzurro ha continuato: «Non è stata la miglior Atalanta, ci abbiamo messo del nostro e siamo stati imprecisi come non eravamo da tempo. L’Europa League? Non è compressa, ci sono 3 squadre in pochi punti. Accettiamo la sconfitta e andiamo avanti. E’ un peccato, perché avremmo potuto allungare in classifica, ma faremo in modo di ripartire».