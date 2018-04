Atalanta-Sampdoria 0-1, Genoa-Cagliari 0-0, Udinese-Fiorentina 0-1: partite in diretta live

Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina, recupero 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino

Si recuperano oggi tre delle sette partite di Serie A rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. I viola tornano così di scena a Udine per alimentare l’obiettivo Europa League contro la squadra di Oddo, reduce da sei sconfitte di fila e alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Si gioca poi anche a Bergamo, con Atalanta e Sampdoria che si sfidano in un confronto diretto per l’Europa. Infine, Genoa-Cagliari, dove sono in palio importanti punti salvezza.

Atalanta-Sampdoria 0-1



Genoa-Cagliari 0-0

Udinese-Fiorentina 0-1

1′ E’ iniziato il secondo tempo di Udinese-Fiorentina: tra i bianconeri escono Pezzella e Hallfredsson, sostituiti da Ingelsson e Jankto



—–

45′ Finisce il primo tempo di Udinese-Fiorentina: viola in vantaggio sui bianconeri grazie al rigore messo a segno da Veretout al 29′.

44′ Ammonito il viola Pezzella per un fallo su Perica

29′ VERETOUT TRASFORMA DAGLI UNDICI METRI PER IL VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! 0-1

28′ Calcio di rigore per la Fiorentina: il fallo di Pezzella su Chiesa è netto e l’arbitro Banti non ha dubbi

27′ Hallfredsson viene ammonito per un intervento falloso su Hugo

13′ Lo stadio Friuli, nel minuto di gioco che ricorda il numero di maglia di Davide Astori, omaggia il calciatore scomparso con striscioni e applausi

1′ Udinese-Fiorentina è iniziata, calcio d’avvio dei bianconeri

Squadre in campo a Udine: Udinese e Fiorentina sono pronte per affrontarsi



Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Andersen, Ferrari, Murru; Alvarez; Linetty, Praet, Capezzi; Caprari, Zapata. Allenatore: Giampaolo.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Hallfredsson, Balic, Pezzella; De Paul, Perica. Allenatore: Oddo.

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Veretout, Dabo, Benassi; Chiesa, Falcinelli, Saponara. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Zukanovic, Rossettini, Biraschi; Rosi, Bessa, Cofie, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Lapadula. Allenatore: Ballardini.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita, Barella, Dessena, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez.