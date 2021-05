Gian Piero Gasperini si complimenta con l’Atalanta per la prestazione contro la Juve nonostante la sconfitta: testa anche al campionato

Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus.

LA GARA – «Putroppo non siamo stati fortunati, ci vuole anche questa componente in finale. Non solo quello ma anche qualche decisione. Questo tipo di partita viene decisa anche da qualche episodio ma i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Mi sono complimentato con loro, contro la Juventus è importante e bello vedere rimontare un risultato immeritato in quel momento. Nel secondo tempo c’è stato un po’ di calo, loro hanno fatto un bellissimo gol ed è scivolato un po’ così».

2 FINALI IN 3 ANNI – «Noi siamo soddisfattissimi di tutto, abbiamo stra-centrato i nostri obiettivi, diamo soddisfazione alla gente e ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo. Il calcio è fatto di queste partite, quando giochi gare di questo livello devi uscire a testa alta».

SECONDO POSTO – «E’ indubbio che cercando di tirarci tutti per la giacchetta per questa partita ma noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Ognuno è responsabile del proprio destino e noi i punti li abbiamo fatti e giocheremo per il secondo posto».