Gasperini: «I discorsi sullo scudetto sono poesia. Sulla corsa Champions...»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni.

CORSA CHAMPIONS – «Dalla matematica non si scappa, con altri tre punti siamo in Champions League ma dobbiamo capire dove farli. Siamo responsabili del nostro destino nelle prossime due partite. Stiamo sempre con i piedi per terra, questa è una delle nostre caratteristiche: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato e poi ci sarà una Champions League da conquistare. Stiamo giocando da tanti mesi, la forza di questa squadra è quella di guardare sempre passo dopo passo».

COPPA ITALIA – «Prima pensiamo alla partita al Genoa e poi alla partita di Coppa Italia. In quanti mesi che stiamo giochiamo di fila, ci vuole sempre qualcosa in più. La forza della nostra squadra deve essere guardare passo dopo passo»

SCUDETTO – «Io non ho mai sentito parlare di scudetto, voglio parlare di queste prestazioni e di questo campionato. Ci sono tre partite in una settimana, dobbiamo concentrarci su questo. Tutti gli altri discorsi sono poesia, stiamo battagliando con superpotenze come Milan, Napoli e Juventus. La Roma si è distaccata, idem la Lazio. Deve ancora rimanerne una fuori, vedremo».