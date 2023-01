Gasperini pre Spezia Atalanta: «A Bergamo si alimentano polemiche. Sul match...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Spezia e Atalanta

Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Spezia, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa riportate tramite TMW.

BILANCIO – «Se incassiamo 4 ko nelle ultime 5 è un disastro, se si vedono le 15 partite l’Atalanta ha fatto un ottimo percorso. Dipende dai punti di vista».

SPEZIA – «Una squadra che è cresciuta molto nel tempo, e quella di domani non sarà una partita facile».

POLEMICHE – «A Bergamo si stanno alimentando polemiche: sono persone a cui non rilascio interviste, non dico cose di mercato. Fanno il male dell’Atalanta. Io cercherò di fare il massimo, sono preoccupato perché si considera l’Atalanta una grande squadra, e reputando un fallimento la mancata Europa. Le polemiche sono esagerate, e non rispecchia l’umore dei tifosi. Sono convinto che per l’Atalanta ho mantenuto bilanci straordinari, è il risultato più importante».

SULLA PARTITA DI LECCE – «A Lecce era una partita di campionato dove sono state dette tante fesserie, avevamo solo qualche problema dietro».