Gasperini prepara Milan-Atalanta: «Ripartiamo da ciò che sappiamo fare»

Le parole di Gasperini in conferenza alla vigilia di Milan-Atalanta, il tecnico vuole una reazione dopo le due sconfitte in Serie A

Gian Piero Gasperini chiede alla sua Atalanta una reazione importante dopo l’inizio di stagione piuttosto negativo. Fresco di rinnovo contrattuale fino al prossimo maggio 2021, Gasperini si è presentato quest’oggi in sala stampa per presentare in conferenza la partita di domani contro il Milan di Gennaro Gattuso: «Ho rinnovato il contratto con la società perché a Bergamo sto bene e credo che qui ci siano tutte le componenti per fare un buon lavoro e perché vogliamo cominciare una nuova avventura insieme».

Prosegue e conclude il tecnico della formazione orobica: «Il Milan ha un ottimo livello tecnico e ha inserito una punta forte come Higuain. La squadra è già forte ed è in un buon momento di forma. Devo pensare sopratutto all’Atalanta e a come affrontiamo le partite. In questo momento bisogna essere solidi, la nostra preoccupazione deve essere quella di giocare bene e difficili da superare. Le due sconfitte in campionato contro Cagliari e Spal hanno fatto scattare un campanello di allarme. Noi dobbiamo ritrovare le nostre caratteristiche e ripartire da ciò che sappiamo fare. Il campionato ci mette di fronte alla realtà, bisogna fare dei piccoli adattamenti e trovare la nostra dimensione. Guardiamo gara dopo gara e vedremo la nostra forza sul campo. Ripartiamo dal match col Milan con umiltà e coraggio».