Gattuso applaude il Milan: «Contava vincere, non esistono gare facili»

Le parole di Gattuso, allenatore del Milan, al termine della vittoria in Europa League contro il Dudelange

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del debutto vincente in Europa League contro il Dudelange: «Mi aspettavo di portare i tre punti a casa, questo Dudelange non è ai gironi per caso. Abbiamo preparato bene la partita, ci stanno un paio di errori quando cambi così tanti giocatori. Peccato solamente perché potevamo chiuderla prima, ma siamo contenti così e si va avanti. Oggi hanno messo minuti nelle gambe giocatori che fin qui hanno giocato di meno».

Prosegue e conclude l’allenatore del Milan che sottolinea la buona prestazione del gruppo e dei singoli calciatori scesi oggi in campo: «Castillejo ha determinate caratteristiche, è in condizione fisica buona, in questo momento abbiamo bisogno di tutti e sono felice per come abbiamo tenuto il campo. Sulla carta era una gara facile e scontata, ma nel calcio non esistono partite facili. Higuain? Siamo tutti sereni quando si vince, oggi poteva fare anche due o tre gol ma in questo momento è importante fare risultati. Non lo voglio solo sul dischetto dell’area di rigore ma deve attaccare anche sul primo palo quando ci sono determinate giocate».