Gattuso si sfoga: «Il Napoli non è il Milan, perché mi devo dimettere?» – VIDEO

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, al termine della partita di Coppa Italia vinta 4-2 contro lo Spezia si è sfogato dopo le tante voci sul suo conto degli ultimi giorni.

«Se rispondessi come vorrei, diventerei scorbutico e arrogante. Quando si parla di Gattuso sento sempre dire che mi devo dimettere, ma questa domanda viene fatta solo a me. Perché devo dimettermi? Penso che da quando sono venuto qui ho fatto cose importanti, ma sistematicamente quando si parla di Gattuso si dice che mi devo dimettere. Io non mi dimetto, io sto qua. Penso di saper fare il mio lavoro e di essere abbastanza bravo».