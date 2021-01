Gattuso su Osimhen: «Deve bollire nel suo brodo, ma è un patrimonio» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato del caso Osimhen nato dopo la positività al Covid-19

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, al termine della partita contro il Cagliari ha parlato del caso Osimhen nato dopo la positività dell’attaccante al Covid-19.

«Con Osimhen non c’è nessun problema. Ha commesso un errore e oggi ha chiesto scusa. Penso che in questo momento lui deve bollire nel suo brodo. È giusto che quando uno sbaglia ammetta l’errore. Per noi Osimhen è un patrimonio e bisogna fargli capire che ha sbagliato, ma già lo ha fatto».