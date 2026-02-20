Gavi torna ad allenarsi con il Barcellona: buone notizie per i blaugrana! Tutti gli aggiornamenti

Barcellona, Gavi torna a lavorare con il gruppo: segnali incoraggianti per i blaugrana. Gli aggiornamenti sul suo recupero

Buone notizie dall’allenamento dell’FC Barcellona: Gavi ha ricominciato a svolgere parte della seduta insieme al gruppo, segnando un nuovo passo avanti nel suo percorso di recupero. Il giovane centrocampista sta gradualmente aumentando i carichi di lavoro e il suo rientro in campo si avvicina. Lo riporta il Mundo Deportivo.

Negli ultimi giorni il giocatore andaluso aveva già intensificato gli esercizi individuali, allenandosi con la palla sotto la supervisione dello staff medico. Questo venerdì, invece, ha partecipato agli esercizi iniziali con i compagni, un segnale incoraggiante anche se il suo ritorno definitivo dipenderà dai progressi delle prossime settimane. Lo staff tecnico considera comunque questo step un segnale estremamente positivo.

All’interno dello spogliatoio blaugrana prevale l’ottimismo: la sensazione è che, mantenendo queste buone risposte fisiche, Gavi possa presto tornare a disposizione a pieno regime. La squadra e l’ambiente credono nel suo recupero e accolgono con entusiasmo ogni avanzamento nel suo percorso di riadattamento.