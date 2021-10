La Gazzetta contro Icardi: «Chi vorrebbe uno così?»

La Gazzetta dello Sport attacca Icardi e dice: «Chi vorrebbe uno così?»

Matteo Dore sulle colonne della Gazzetta dello Sport si è concentrato oggi sulla parabola discendente di Icardi dopo la vicenda legata al suo matrimonio con Wanda Nara.

LE PAROLE – «Quando Mauro lasciò l’Inter nel 2019 era uno dei grandi: due volte capocannoniere in Serie A, un valore di mercato che si era avvicinato ai 100 milioni prima delle polemiche che avevano chiuso fra le turbolenze la sua esperienza in nerazzurro. Il trasferimento al Psg si è rivelato una pessima scelta, ormai si può dire. Troppi campioni, troppo casino. Adesso cerca una nuova squadra. Insieme a Wanda che, oltre a umiliarlo sui social per concedere il suo perdono, dovrebbe anche avere a cuore la carriera calcistica di Mauro, se non altro perché è la sua rappresentante. Ma chi può volere una coppia così?»