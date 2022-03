I proprietari del Genoa, la 777 Partners, allargano gli orizzonti: dopo il Vasco da Gama, preso anche lo Standard Liegi

La 777 Partners, holding statunitense, dopo aver acquistato il Genoa sta allargando sempre di più gli orizzonti.

Dopo il Vasco da Gama in Brasile, la società ha prelevato il 100% delle quote dello Standard Liegi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.