Genoa, accordo raggiunto con Luca Mazzitelli del Sassuolo

Possibile nuovo arrivo a breve per il Genoa. E’ notizia di questi ultimi minuti, l’accordo raggiunto tra la società del Grifone e il Sassuolo per il trasferimento in Liguria del centrocampista centrale Luca Mazzitelli.

L’accordo tra le due società è stato raggiunto in prestito oneroso con diritto di riscatto, le visite mediche sono già state programmate, quindi nelle prossime ore, probabilmente già domani si arriverà al trasferimento del giocatore con la firma sul contratto e il centrocampista andrà a rinfoltire il centrocampo del Genoa dopo una buona stagione al Sassuolo da titolare.