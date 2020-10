Genoa, agente Schone: «Iniziata battaglia legale con il club»

L’agente di Lasse Schone ha annunciato l’inizio di una battaglia legale contro il Genoa per l’esclusione del centrocampista dalla lista per la Serie A

Revien Kanhai, agente di Lasse Schone, ha annunciato l’inizio di una battaglia legale contro il Genoa per l’esclusione del centrocampista dalla lista per la Serie A.

«Non sapevamo che sarebbe stato escluso, altrimenti avremmo trovato un’altra squadra. Non lasceremo passare nulla, lo ribadiamo. Lasse viene trattato in modo scandaloso. poiché gli accordi sono stati violati per molto tempo, stiamo agendo. Abbiamo intrapreso un’azione legale immediata contro il Genoa, perché ciò che è successo va contro tutte le garanzie legali. Casi analoghi sono già stati analizzati dalla FIFA e del CAS».