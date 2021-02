Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Napoli: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Potevamo essere più bravi nella gestione della palla. Di fronte avevamo una squadra forte, ma non stiamo stati brillanti e lucidi per novanta minuti. In fase difensiva siamo attenti, aggressivi e bravi a coprire il campo. Sappiamo essere bravi anche con la palla, forse abbiamo sofferto la fisicità e la gamba del Napoli».

CRESCITA DEL GENOA – «Non conta pensare al passato. Il Genoa ha calciatori seri e uniti: questo è il risultato. Serenità? Va conquistata con motivazione e allenamento. Solo a quel punto si può essere sereni».

STROOTMAN – «Ha un vantaggio. È serio, umile e intelligente. Oltre alle qualità tecniche c’è di più. È un grande acquisto, un uomo speciale e di valore».

PANDEV – «Deve fare bene ora. Ci regala qualità, simpatia, professionalità. È un esempio e deve continuare così fino al termine della stagione».