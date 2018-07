Genoa prova la beffa al Frosinone: piace Wilmots dell’Avellino

Il Genoa interessato a Wilmots dell’Avellino: il giocatore è stato ad un passo dalla firma con il Frosinone

Dopo l’arrivo del giovane Federico Valietti ad Avellino, l’asse tra il Genoa e la società rossoblù potrebbe riaprirsi. Il club di Preziosi, infatti, è interessato a Reno Wilmots, figlio dell’ex ct della Nazionale belga. Il giocatore 21enne, arrivato in Campania lo scorso gennaio, era vicinissimo al trasferimento al Frosinone, ma l’affare è sfumato a poco dalla firma. Ora, i liguri intendono acquistarlo a titolo definitivo e lasciarlo in prestito in Irpinia per la prossima stagione. In più, i rossoblù potrebbe mandare in prestito ai biancoverdi uno tra El Yamiq e Romero, entrambi in esubero nella rosa di Ballardini.