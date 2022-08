Genoa, Blessin frena gli entusiasmi: «La strada per la A è lunga. Stiamo sul pezzo»

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato nella conferenza stampa pre Benevento: il tedesco alza la guardia in vista del debutto a Marassi

Le parole dell’allenatore del Genoa Blessin in conferenza:

ATTENZIONE – «Va bene l’entusiasmo per aver vinto in Coppa Italia e alla prima in campionato ma la strada per noi è ancora lunga e bisogna restare sempre sul pezzo. Non vedo l’ora di ritrovare i nostri tifosi allo stadio domani».