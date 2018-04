Genoa-Cagliari, la moviola: il Var salva Maresca

Genoa-Cagliari la moviola: l’arbitro Maresca concede il rigore al Genoa, ma Pareitto al Var cambia la decisione

Genoa e Cagliari sono in campo allo Stadio Ferraris nel recupero della 27esima giornata di Serie A Tim 2017/2018. Al momento il risultato è sullo 0-0, anche grazie all’intervento del Var che ha “salvato” l’arbitro Fabio Maresca da un grossissimo errore. Il fischietto di gara, infatti, al 31′ del primo tempo aveva concesso un rigore inesistente ai liguri per un fallo su Rosi.

Ad evitare l’errore, ci ha pensato Luca Pairetto al Var, che ha cambiato la decisione del proprio collega, concedendo il calcio di punizione al Cagliari per fallo di Rosi. Pairetto, più volte criticato in passato per il proprio lavoro alla moviola, si è dimostrato impeccabile in questa situazione.