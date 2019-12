Genoa: Cassata si alza per dare pericolosità offensiva

Nella ripresa di Genoa-Torino, Cassata si è inserito molto per dare pericolosità offensiva. Ha creato diverse occasioni

L’ennesima sconfitta del Genoa complica molto la classifica dei liguri. I rimpianti sono soprattutto per il secondo tempo, dove la pericolosità offensiva dei padroni di casa è migliorata molto. Rispetto al lento e compassato 433 del primo tempo, il modulo del Genoa ha preso più le sembianze di un 4231.

A fare la differenza sono stati i movimenti di Cassata. Si è inserito molto di più, il Toro ha fatico a leggere la sua aggressione nella profondità, come per esempio nella slide sopra. Non a caso è stato tra i giocatori più pericolosi.