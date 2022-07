Genoa, Coda: «La B è un campionato durissimo. Obiettivo? Tanti gol e 70 punti in campionato»

Massimo Coda, neo attaccante del Genoa, ha parlato degli obiettivi stagionali ai microfoni de Il Secolo XIX

GENOA – «Mi sto trovando bene e ci ho messo poco ad ambientarmi qui. Dovrò dare l’esempio anche agli altri avendo l’esperienza per poterlo fare».

AVVERSARIE – «Il Parma ha preso l’allenatore giusto e ha giocatori per fare la differenza. Metto anche loro in lotta per la promozione. La B è un campionato durissimo e non dobbiamo fare l’errore di pensare di essere il Genoa e che ci sia tutto dovuto».

OBIETTIVO – «Voglio fare tanti gol ma quello principale è di squadra e dobbiamo arrivare a 70 punti almeno».