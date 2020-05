Genoa, Criscito: «Volevamo riprendere la Serie A. Mancano dodici finali»

Domenico Criscito commenta la ripartenza del campionato di Serie A: le parole del capitano del Genoa

Domenico Criscito, capitano del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della ripresa del campionato di Serie A.

RIPARTENZA – «Avevamo tutti voglia di ricominciare ad allenarci e giocare. Sappiamo che aver fatto grandi partite come le ultime sia importante, adesso ci aspettano dodici finali».

NICOLA – «In primis ha trasmesso la grinta che bisogna mettere in ogni gara, le affrontiamo al massimo. Anche chi è arrivato ci ha dato una mano, sono arrivati giocatori importanti come Falque, Masiello e tanti altri e ci hanno aiutato. Quando arrivano i risultati acquisisci consapevolezza e diventa tutto più facile. Ora Nicola è tornato più carico di prima, in allenamento ci trasmette tutta la sua passione e per noi è importante. Non vuole mai che molliamo, quello che facciamo durante la settimana lo ripetiamo in gara. Avere una persona che ci aiuta così è molto importante».

CALDO – «Giocare è sempre bello, l’ho fatto anche in Russia a -10 e le ho provate tutte. Non vediamo l’ora di ricominciare, temperature e condizioni a parte. Con il caldo si fa più fatica, ma c’è anche per gli avversari e non abbiamo scuse».