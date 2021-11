Genoa, doppio stop in allenamento: si fermano Criscito e Caicedo

Guai in casa Genoa. Criscito e Caicedo si sono fermati durante l’allenamento odierno e sono in dubbio per la Roma

Non arrivano buone notizie per Shevchenko a pochi giorni dal suo esordio sulla panchina del Genoa. Come riferito dal sito rossoblù, infatti, Domenico Criscito e Felipe Caicedo si sono fermati durante la seduta odierna di allenamento.

Problemi muscolari per entrambi, che saranno valutati nelle prossime ore. Roma in dubbio.