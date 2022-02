Inter, Marotta: «Lukaku Hakimi? Dispiace, ma ora pensiamo a noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole:

MOMENTO COMPLICATO «Chi è andato via non se la sta passando bene? Non posso essere felice del fatto che ci siano delle difficoltà per chi ha contribuito alla conquista dello scudetto. Guardiamo a loro con simpatia e pensiamo a noi, che stiamo vivendo un periodo non semplice che va superato con meno danni possibili».

LUKAKU «Fin qui abbiamo viaggiato con un ruolino di marcia straordinario il calo è quindi normale quando devi affrontare tante partite non solo di club ma anche delle Nazionali. Eriksen? Sono molto contento per lui, un ragazzo che ha sofferto. La Premier League concede l’idoneità con più facilità, l’Italia è invece molto rigida ma è giusto che lo sia, qui non poteva più giocare»

CONTINUA SU INTER NEWS 24