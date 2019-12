Genoa, Jagiello: «Pinamonti, segna contro il Lecce»

Il centrocampista del Genoa Jagiello ha parlato dell’esordio in Coppa Italia contro l’Ascoli e della prossima gara con il Lecce

Filip Jagiello ha esordito con assist in Coppa Italia contro l’Ascoli: «Sono contento per l’assist, ma ancor più per la vittoria. È stata una partita difficile, ma il successo alla fine è stato meritato perché siamo stati più forti dell’Ascoli».

«Mi fa molto piacere anche per la doppietta di Pinamonti: per un attaccante segnare è sempre molto importante, ora speriamo che faccia gol anche a Lecce», ha detto il centrocampista del Genoa sul compagno di squadra.