Genoa, Nicola: «Il rigore dato al Verona non c’era. Noi ingenui»

L’analisi di Davide Nicola, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta in casa dell’Hellas Verona: le parole della guida dei rossoblù

Davide Nicola ha offerto le proprie osservazioni su Hellas Verona-Genoa, partita che ha visto il Grifone cadere dopo essere andato in vantaggio al Bentegodi. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport.

«Stasera fino al rigore abbiamo cercato di fare una partita impostata per essere abili a intercettare le loro seconde palle. Sapevamo che alzando la pressione avrebbero potuto calciare. E’ diventata una partita sporca, difficile, fisica ma devo dire che fino al rigore è stata interpretata bene. Poi il rigore, che peraltro c’era. Siamo ingenui. Non riusciamo a capire le letture e dopo il rigore c’è stato un momento in cui non riuscivamo a uscire con lucidità e loro hanno trovato il secondo gol. La squadra ha dei valori, c’è da crescere in diverse cose».