Genoa, Nicola: «La salvezza in Serie A è un’impresa»

Davide Nicola ha festeggiato la salvezza in Serie A: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa a DAZN

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN della salvezza conquistata in Serie A.

SALVEZZA – «Avremmo meritato di salvarci un po’ prima, è stata una stagione difficilissima. Abbiamo comunque fatto un’impresa. Quello che mi interessa è che la squadra, dal mio arrivo, ha totalizzato punti per essere nona in classifica. Non raggiungere l’obiettivo sembrava un fallimento, è utile per noi ma soprattutto per i giovani. La capacità di non guardare solo al risultato, di valutarsi, è un gran lavoro a prescindere. Nel nostro mondo contano i risultati».